Helene Fischer: Liebes-Blamage um ihren Freund Thomas Seitel

Privatjets, Luxus-Domizile und schicke Autos: Seit Oktober führt Thomas Seitel (34) ein Leben auf der Überholspur. Läuft bei ihm. Vielleicht aber auch zu gut – denn es scheint, als wäre ihm der Luxus- seiner Freundin (34) etwas zu Kopf gestiegen...

Die Zuschauer der „Rodenstock Eyewear Show“ in München rieben sich die Augen, als Thomas Seitel vergangene Woche als Model über den Catwalk lief. Dabei erkannte ihn erst mal gar keiner so richtig. „Ist das wirklich Helenes Neuer?“, geisterte es dann durch die Reihen, so ein Gast zu "Closer". Aber es stimmte: Teilzeit-Model und Tänzer hatte seinen ersten offiziellen Arbeitseinsatz seit Bekanntwerden seiner Beziehung zu Helene. Und der hatte es in sich… So glichen die Auftrittsbedingungen denen eines Superstars: Seitel lief nicht wie alle anderen prominenten Models vor der Schau über den roten Teppich. Auch Fragen an den Tänzer waren strikt verboten! Kein souveräner Einstand als neuer Mann an der Seite der beliebten Schlagerqueen…

Was sagt Helene Fischer zu Thomas Seitels Auftritt?

Richtig holprig wurde es dann zum Schluss: Als alle Models sich zum Gruppenfoto auf dem Catwalk aufreihten, drehte Thomas sich abrupt um und stürmte vom Laufsteg. Er hatte es so eilig, dass er ausgerechnet die Designerin über den Haufen rannte. Nicht gerade umwerfend, fanden die Gäste. „Warum nimmt er den Brillen-Job überhaupt an, wenn es ihn augenscheinlich überfordert?“, fragten sich einige Gäste. „Ganz schön abgehoben“, fanden andere. „Er ist ja selbst nun wirklich kein Superstar!“

Helene Fischer: Schock-Entschluss! Dieser Schritt ändert alles!

Was Helene wohl dazu sagt? So luxuriös ihr Leben auch ist, nach außen hin legt sie größten Wert auf ein bodenständiges, höfliches Image. Und als Perfektionistin wird sie ihm sicherlich schnell zeigen, wie der Hase läuft…