Thomas Seitel: Erster öffentlicher Auftritt nach dem Liebes-Outing

Reddit this

Fast hätten wir ihn nicht erkannt! Nach dem Liebes-Outing zeigte sich Thomas Seitel nun erstmals wieder in der Öffentlichkeit und sah dabei überraschend anders aus!

Am 19. Dezember gab die Trennung von bekannt. Im gleichen Atemzug verkündete sie auch, dass sie wieder in festen Händen ist. Der neue Mann an ihrer Seite: !

Thomas Seitel: Erster Auftritt

Für den Tänzer wurde der Trubel um seine Person scheinbar zu viel. Er löschte seine Social Media Profile und hielt sich aus der Öffentlichkeit fern. Bis jetzt! Nun lief der 33-Jährige nämlich als Brillen-Model für „Rodenstock“ über den Laufsteg. Sein erster Auftritt seit dem Liebes-Outing!

Mit Gel in den Haaren und ernster Miene lief Seitel durch die Menschenmenge und wirkte dabei recht nervös. Und Helene? Die war leider nicht dabei! Auf einen kuscheligen Liebes-Auftritt müssen wir wohl noch ein bisschen warten!