Helene Fischer: Öffentliche Beichte! Er kann sie einfach nicht vergessen

Robbie will Helene wiedersehen

Im Gespräch mit "Bild" verrät Robbie Williams, dass er im nächsten Jahr in München sein wird. Und dabei kann er es sich nicht verkneifen, an seine gute Freundin Helene zu denken. Die beiden kennen sich schon seit vielen Jahren. "Ich freue mich riesig, in Deutschland 2022 mein jemals größtes Konzert auf einer Mega-Bühne geben zu dürfen. Aber noch mehr freut mich, dass Helene Fischer nur eine Woche zuvor dort auch spielt. Ich möchte Helene an dieser Stelle herzlichst grüßen, da ich sie als Mensch und Künstlerin sehr schätze", schwärmt der 47-Jährige.