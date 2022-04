Helene Fischer: Plötzlich steht sie ganz alleine da

Unter einem ihrer jüngsten Posts muss sich Helene Fischer nun wieder einer Reihe von bitterbösen Vorwürfen stellen! So wettern einige ihrer Anhänger, dass Helene sich viel zu selten bei ihren Fans zu Wort meldet. Die Tatsache, dass Helene und Partner Thomas Seitel erst vor einigen Monaten zum ersten Mal Eltern wurden, scheint dabei nur die wenigsten zu interessieren. Via "Instagram" heißt es: "Schade, dass so gar nichts, aber wirklich gar nichts mehr kommt, einfach alle Fans ignorieren." Autsch! Harte Worte, die an Helene sicherlich nicht spurlos vorüber gehen! Schließlich ist es kein Geheimnis, dass die Beauty eigentlich alles dafür gibt, um ihrer Community glücklich zu machen! Bleibt somit nur zu hoffen, dass sich Helene die Anfeindungen nicht all zu sehr zu Herzen nimmt! Widersacher gibt es schließlich immer!