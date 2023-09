Helene Fischer: Rührende Beichte! Dieses Versprechen wird sie niemals brechen

Kein Wunder, dass Helenes Eltern sich große Sorgen um sie machen. Wer sieht schon gerne dabei zu, wie sein Kind sich ständig in Gefahr begibt? Natürlich sind Mama Maria und Papa Peter wahnsinnig stolz. Doch die Angst werden sie nie ganz los...

Um ihrer Mutter zumindest ein bisschen die Furcht zu nehmen, beschwichtigt Helene sie nun auf einem ihrer Konzerte. "Mama, ich weiß, was du fühlst, und ich weiß mittlerweile, wie es ist, wenn man sich Sorgen macht", so die 39-Jährige. "Ich bin niemals leichtsinnig, ich gehe niemals leichtsinnig an irgendwelche Dinge heran. Aber das ist einfach für mich als Künstlerin so wertvoll, gerade jetzt in diesen Jahren. Wer weiß, ob ich mit 60 nicht einfach nur dasitzen möchte und einfach für euch singen möchte. Aber ich möchte jetzt eben diesen Moment nutzen und mich vollends verausgaben."

Abschließend richtet sie das Wort noch einmal direkt an ihre Mutter: "Mach dir keine Sorgen, Mama, es ist alles sicher!" Schon damals musste sie ihr versprechen, "nichts Gefährliches" mehr zu tun. Das verriet sie während der Tour-Proben 2022. Bleibt zu hoffen, dass sie sich daran hält, damit ihre Fans und Mama Maria sich nicht mehr so große Sorgen machen müssen...