Reddit this

Verliebt und schwanger? Helene Fischer hat einen neuen Mann an ihrer Seite: Thomas Seitel. Warum jetzt alles ganz schnell gehen könnte...

Kurz vor Weihnachten ließen und völlig überraschend die Bombe platzen: Sie haben sich nach zehn Jahren Liebe getrennt. Und als wäre das nicht schockierend genug für die Fans, müssen sie auch noch diese Nachricht verkraften: Helene ist frisch verliebt! Der neue Mann an ihrer Seite heißt Thomas Seitel. Gründet sie mit ihm jetzt eine Familie?

Thomas Seitel: Hat er seine Freundin für Helene Fischer verlassen?

Helene Fischer: Verliebt und schwanger?

Jahrelang haben die Fans darauf gewartet, dass Helene Fischer schwanger wird - allerdings von ihrem Liebsten Florian Silbereisen. So weit sollte es aber leider nicht kommen. Erlebt sie jetzt dieses Glück mit Thomas Seitel?

Es ist fast ein Phänomen, dass viele Paare kennen. Nachdem Ende einer langen Beziehung funkt es mit einem anderen - und dann geht alles ganz schnell. Viele Männer sind nach kurzer Zeit verheiratet und gründen eine Familie. Ob die Zukunft auch für Helene dieses Schicksal bereithält?

Auch die Fans glauben, dass das passieren kann. "Dann wird es jetzt mit einem neuen Mann "alles" ganz schnell gehen, der Klassiker. Freu dich drauf", meint ein Fan bei . Ein anderer schreibt: "Demnächst dann: "Helene ist schwanger..."

Helene Fischer wünscht sich ein Baby

Schon in der Vergangenheit hat Helene Fischer kein Geheimnis daraus gemacht, dass sie sich ein Baby wünscht. "Kinder sind das wunderbarste im Leben. Eines Tages werde auch ich Mama sein", betont sie immer wieder in Interviews. Wird dieser Wunsch jetzt mi Thomas Seitel wahr? Wird Helene Fischer vielleicht schon 2019 schwanger?

Im nächsten Jahr will sich die 34-Jährige erst einmal eine Auszeit nehmen. "Ich habe keine konkreten Pläne für das kommende Jahr und werde mir auch bewusst ein bisschen Zeit nehmen, um einfach mal in mich hineinzuhorchen, wo ich hinwill und was die nächsten Schritte sind", verriet sie gerade erst gegenüber "Vogue". Darauf sind ihre Fans jetzt auch gespannt...