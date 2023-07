Helene Fischer: Sie setzt ihr Familienglück aufs Spiel!

Die Bilder von ihrem letzten Konzert vor der Sommerpause werden Fans niemals vergessen: Helene steht blutüberströmt auf der Bühne. Sie war mit dem Kopf gegen das Trapez geknallt. Aber was tut sie? Sie singt ihren Song "Wunden" erst mal zu Ende, will danach sogar weitermachen, muss gestoppt werden. Aber wieso tut sie sich das an?