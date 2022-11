Helene Fischer spricht Klartext: Darum hat sie wirklich Schluss gemacht!

Es ist ein wunder Punkt für alle Fans von Helene Fischer: ihre fehlende Präsens auf Social Media! Natürlich hat die Schlagerqueen einen eigenen Instagram-Account mit rund 946 Tausend Followern. Doch auf dieser Seite suchen die Fans der Sängerin verzweifelt nach persönlichen Inhalten, Botschaften und Einblicke in den Alltag des Ausnahmetalents. Eine Tatsache, die schon des Öfteren übel bei den Helene-Fischer-Ultras aufgestoßen ist - schließlich machen es andere Künstler der Branche vor: Beatrice Egli und Vanessa Mai werden nicht müde, ihren Fans intime Einblicke in ihre Arbeit und ihr Leben zu geben. Etwas, was die Fans von Helene Fischer vergebens suchen...

Doch das ist für die 38-Jährige noch lange kein Grund, ihre bisherige Strategie über Bord zu werfen und etwas zu verändern. "Es macht mir auch nicht so viel Spaß wie vielleicht anderen. Ich hatte auch nie das Bedürfnis, alles sofort zu teilen. Andere halten mich vermutlich für verrückt, dass ich das nicht nutze. Aber so bin ich nun mal", verriet Helene Fischer gegenüber der "Neuen Züricher Zeitung". Eine heftige Klatsche für alle Fans. Schließlich sind sie der Königin des Schlagers treu ergeben und wünschen sich nichts sehnlicher als, ihrem Idol ganz nah zu sein. Doch genau das scheint Helene nicht zu wollen, denn Einblicke in das Privatleben sind für die "Atemlos durch die Nacht"-Interpretin ein absolutes Tabu. "Privat gibt es aber sowieso gar nichts von mir. Dabei lebt Instagram ja auch davon, dass man oft einen Blick ins Private bekommt. Da ziehe ich aber ganz klare Grenzen", sagte sie im Interview gegenüber von "Neuen Züricher Zeitung".