Helene Fischer: Eiskalt ersetzt! Thomas ist spurlos verschwunden

Thomas, der Vater von Helenes Tochter, scheint verschwunden zu sein. Obwohl er immer wieder erwähnt wird, wurde er seit Monaten nicht mehr gesehen. Bei Helene's Mega-Konzert in München rief sie in den Nachthimmel, dass sie ihren Seelenverwandten gefunden und ihn liebt, aber die Kameras zeigten ihn nicht. Florian erzählte in seiner Sendung, dass Thomas hinter der Bühne auf das Kind aufpasse, aber es wurde nicht gezeigt. Vielleicht gibt es Probleme in der Beziehung?

Möglicherweise hat Thomas genug von der engen Beziehung zwischen Helene und Florian und wie die beiden miteinander umgehen. In einem Interview hatte der Luftakrobat vor einiger Zeit bereits seine Belastung angedeutet. Ob sich die beiden wieder zusammenraufen werden, wird wohl erst die Zukunft zeigen...

