Helene Fischer: Süßes Detail! Geheim-Botschaft an Florian Silbereisen?

Seit vielen Jahren schon lebt die gebürtige Hessin in Bayern; seit Ende 2020 mit ihrem Liebsten Thomas Seitel und Töchterchen Nala am Ammersee. Dort trägt man gerne Tracht – klar, dass auch Helene mindestens ein Dirndl im Schrank hängen hat. Aber ausgerechnet mit diesem hat es eine ganz besondere Bewandtnis: Helene trug dasselbe Kleid, als sie und Ex-Freund Florian Silbereisen auf dem Oktoberfest 2008 ihre Liebe öffentlich machten! Ein Moment voller Glück; total verknallt posierte das damalige Traumpaar für die Fotografen. Schwer denkbar, dass Helene vergessen haben sollte, was sie an diesem Tag anhatte. Wer sie kennt, weiß: Die Sängerin überlässt selten etwas dem Zufall. Dass sie das Liebes-Dirndl noch einmal aus dem Schrank gekramt hat, könnte auch eine heimliche Botschaft an ihren Verflossenen sein, ein nettes Andenken an die schöne Zeit, die sie damals in München hatten. Denn auch wenn die Musikerin heute einen anderen Partner hat: Die Erinnerung verbindet sie und Flori für immer …