Helene Fischer & Florian Silbereisen: Neues Detail zu ihrer Beziehung bekannt!

Dass die Erinnerung an die gemeinsame Zeit - und das gemeinsame Zähneputzen - für Helene eine schöne ist, wird deutlich, als sie ihrem Ex noch eine Nachricht via Radiofunk zukommen ließ: "Lieber Flori, wenn du das hörst, es war ganz, ganz toll, mit dir Zähne zu putzen."

Ein Liebes-Comeback der beiden ist aber höchstwahrscheinlich ausgeschlossen. Immerhin ist Helene seit 2021 glücklich mit ihrem Thomas Seitel. Aber: Sag niemals nie!