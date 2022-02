Helene Fischer: Thomas muss zurückstecken! Sorge um Baby Nala!

Nein, von Idylle kann am Ammersee gerade wirklich nicht die Rede sein. Wer am Anwesen von Helene und Thomas vorbeispaziert, traut seinen Augen kaum: Es wirkt wie eine Festung! Kameras überwachen alles, die Zäune sind sogar mit Decken verhängt. Irgendwie aber auch verständlich. Schließlich drangen bereits Unbekannte aufs Anwesen ein, als die Villa noch eine Baustelle war. Darüber hinaus zog Thomas zuletzt vor Gericht, weil er sich seit Längerem von einem Rentner bedrängt fühlt. Und ständig versammeln sich Neugierige vor dem Haus.

Mit dem Kinderwagen entspannt am See spazieren gehen, Nala mit den Füßchen im Wasser planschen lassen – das ist für Helene praktisch unmöglich. Noch können sich Mutter und Kind in ihre Festung zurückziehen. Doch irgendwann ist es an der Zeit für Krabbelgruppen, Babyschwimmen, den Kindergarten – und spätestens dann wird es noch schwerer, Nala zu beschützen.

Die Lösung: New York! „Schon als kleines Mädchen hatte ich vom Broadway geträumt“, verriet die Sängerin einst. 2018 machte sie sogar Urlaub dort. Im "Big Apple" hätte sie die Privatsphäre, nach der sie sich so sehnt. Doch was wird dann aus Thomas? Der Akrobat hat für Helene beruflich und privat sehr viel aufgegeben. Ob er wirklich bereit ist, Freunde und Familie zurückzulassen, um jetzt auch noch über den großen Teich zu ziehen? Fakt ist: Löwenmama Helene will ihr Baby mit aller Macht beschützen – und das geht eigentlich nur an einem anderen Ort. Doch dadurch könnte die Sängerin ihre große Liebe verlieren. Es ist die wohl schwerste Entscheidung ihres Lebens ...