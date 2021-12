Helene Fischer: Tränen-Drama während ihrer Schwangerschaft!

In dem emotionalen Song geht es um das Loslassen von Menschen. Und auch das Thema Tod spielt dabei eine wichtige Rolle - das geht Helene Fischer sehr nahe. "Puh, diesen Song in einem durch zu singen, das ist schon heftig", erklärt Helene Fischer in der Doku. Selten hat die Sängerin so viel Privates verarbeitet, wie in diesem Album. Es überrascht daher wenig, dass die Sängerin dabei sehr emotional ist und die ein oder andere Träne dabei vergießt...

