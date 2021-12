Helene Fischer: Traurige Babynachrichten!

Die Messlatte liegt weit oben

Fast alle Mütter kennen das Problem: Kind und Karriere unter einen Hut bekommen. In der Theorie klappt der Wiedereinstieg ins Berufsleben ohne Probleme – doch die Praxis sieht anders aus. Auch Helene scheint sich den Spagat zwischen Baby und Bühne eher einfach auszumalen. Sonst hätte sie jetzt kaum ihre erste große Tournee seit drei Jahren angekündigt. 2023 soll es so weit sein, ein Jahr nach der Geburt ihres Babys. 70 Konzerte der Extraklasse sind geplant. In den einzelnen Städten will Helene gleich mehrere Tage hintereinander auftreten, damit sich der Aufbau der aufwendigen Bühnenbilder lohnt.

"Tourneen waren schon immer Meilensteine in meiner Karriere, deshalb wollen wir gemeinsam mit dem Cirque du Soleil echtes Neuland betreten und euch ein Erlebnis bieten, dass es so vorher noch nicht gab", verspricht Helene ihren Fans. Und die Messlatte liegt weit oben: Die Musikerin ist schließlich für spektakuläre Performances bekannt. Bei ihren Konzerten schwingt sie meterhoch in Seilen über der Bühne. Hebefiguren mit ihren Tänzern sind quasi ein Muss in mehr als zweistündigen Programmen. Die Vorbereitungen für Helenes Inszenierung und das Einstudieren der Choreografien starten weit im Vorfeld. Das ist kräftezehrend und zeitintensiv. Und dann ist da noch der Anspruch, den eine Perfektionistin wie Helene an sich selbst hat. Die 37-Jährige will abliefern, nicht enttäuschen, sondern sich steigern. Für ihre Fans – und vielleicht auch ein bisschen für sich selbst.

Mutet Helene sich zu viel zu?

Doch wie soll ein solches Pensum in der Realität funktionieren? Zwischen schlaflosen Nächten, Hilflosigkeit bei Wehwehchen des Kindes, Ratlosigkeit in Erziehungsfragen – und noch tausend anderen Dingen, die bislang in keinem klugen Baby-Ratgeber stehen? Klar, mit viel Hilfe wird Helene dieses Vorhaben irgendwie stemmen können. Neben ihren Eltern Peter und Maria, zu denen sie ein enges Verhältnis hat, ist da noch ihre Schwester Erika, die ebenfalls gerade ein Kind erwartet. Sie alle werden Helene unterstützen – genauso wie ihr Freund Thomas, der schon jetzt beruflich zurückgetreten ist, um seiner Partnerin den Rücken freizuhalten. Aber irgendeiner muss sich ja ums Kind kümmern, wenn Mama auf der Bühne steht …

Alles über Stars und Sternchen sowie noch mehr exklusive Geschichten gibt es in der neuen "Closer"! Jeden Mittwoch am Kiosk erhältlich!

Skandal vor der Traumhochzeit - Wird der große Tag zum Fiasko?