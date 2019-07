Helene Fischer: Traurige Verkündung! Sie sagt Lebewohl

Das Privatkonzert ist schon fast zu Ende, als (34) sich im Mercedes-Benz-Werk in Wörth (Rheinland-Pfalz) plötzlich auf den Bühnenrand setzt. Sie richtet emotionale Worte an ihr Publikum: „Ich möchte euch jetzt mit einem Lied verabschieden, Lebewohl sagen“, beginnt sie ihre ernsten Worte. „Ich werde schon noch wiederkommen, keine Angst. Ich hab mich jetzt nur ein bisschen zurückgenommen, weil ich kreativ sein möchte. Wer weiß, wann es dann was Neues von mir geben wird.“

Es scheint, als habe die erfolgsverwöhnte Sängerin dieses Mal wirklich keinen Plan für die Zukunft! Hatte der berufliche Stress Helene so ausgelaugt, dass ihr die Muße und Energie zum Weitermachen fehlte? Im vergangenen Jahr stand ihre große Tour an, gleichzeitig knockte sie eine Krankheit mehrere Tage aus, Konzerte mussten abgesagt werden, dazu die Trennung von Florian Silbereisen (37) und die neue Beziehung mit dem Artisten – das kann schon ein bisschen viel werden.

Helene Fischer will sich zurückziehen

Deshalb kündigte sie im Januar eine Auszeit an, die sie erst vor wenigen Wochen nochmals erklärte: „Diese Phase des Offline-Seins nutze ich im Moment, um mich ganz auf meine Familie und Freunde zu konzentrieren und mich von allem, was in den letzten zwei Jahren passiert ist, etwas zu erholen und wieder neue Energie zu tanken“, schrieb sie auf . Gleichzeitig veröffentlichte sie jedoch einen neuen Song, mit dem keiner gerechnet hatte: „See You Again“ für den Film „Traumfabrik“. Ganz ungewohnt auf Englisch…

Helene Fischer: Ein Baby mit Florian Silbereisen

„Alles ging ganz schnell“, erinnert sich „Traumfabrik“-Produzent Sebastian Fruner in der „Bild“-Zeitung. War Helene etwa beflügelt, weil sie endlich wieder Zeit und Raum hatte für Kreativität? „Wenn ich singe, geht mir einfach das Herz auf. Das lasse ich mir nicht nehmen“, betonte sie auf der Bühne in Wörth. Doch wann sie das nächste Mal wieder für alle ihre Fans auf der großen Bühne singt, ist unklar. Zunächst steht im Oktober ein weiteres Privatkonzert für das Textilunternehmen Trigema auf dem Plan. Und bis dahin: runterfahren. Das scheint sie gerade vor allem zu brauchen…

