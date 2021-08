Helene Fischer & Florian Silbereisen: Eiskalte Abfuhr vor einem Millionenpublikum!

Das Timing hätte nicht besser sein können: Der heiße Song mit Weltstar Luis Fonsi (43, "Despacito") hätte mit seinen Disco-Beats und heißen spanischen Zeilen perfekt auf eine Sommer-Strandparty gepasst. Den Song vor Millionen-Publikum zu präsentieren – warum sollte Helene sich das nach so langer Pause, in der sie sich fast komplett mit ihrem Freund Thomas Seitel zurückgezogen hatte, entgehen lassen? Endlich aufräumen mit den hartnäckigen Baby-Gerüchten, die sich bisher nicht bewahrheitet haben? Und auch für ihre vielen Fans, die ihr so lange die Treue hielten, hätte sie ein Zeichen setzen können: Nein, ich plane keine Weltkarriere in den USA. Ihr seid mir wichtig, deswegen bin ich hier – in Deutschland. Das hatte sie sogar selbst in Interviews betont: "Ich hoffe, dass ich meine Fans bald wiedersehen kann!"