Helene Fischer & Florian Silbereisen: Jetzt ist alles wie früher!

Wie nun durch die "MDR"-Showmacher bekannt gegeben wurde, wird am Florian mit der Show "Die schönsten Schlagerüberraschungen aller Zeiten" am Wochenende über die TV-Bildschirme flimmern. Für die Fans des Sängers definitiv ein ganz besonderer Moment! Schließlich haben sie so die Möglichkeit, in den schönsten Schlagererinnerungen der vergangen Jahre zu schwelgen. Doch damit nicht genug! Auch ein ganz besonderer Moment soll zu sehen sein. So soll nämlich auch gezeigt werden, wie Helene damals bei ihrem Überraschungsauftritt beim "Schlagerbooom" im Jahr 2019 ihren Ex Florian kurz nach der Trennung zu Tränen rührte. Wow! Helene und Florian werden also endlich wieder Arm im Arm alle Herzen höher schlagen lassen. Definitiv ein wahrer Jubelgrund...