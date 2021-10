Helene Fischer & Florian Silbereisen: Jetzt ist ihre Freundschaft Geschichte!

"Volle Kraft voraus, zurück aufs offene Meer hinaus. Es tat weh, doch ich muss weiterziehen und du auch", heißt es in ihrer zweiten Single "Volle Kraft voraus". Es geht um ein Beziehungs-Ende und darum, alten Gefühlen nicht hinterherzutrauern, sondern das Liebes-Aus als Neustart zu sehen. Das könnte man als überdeutliche Botschaft an ihren Ex verstehen. Denn tatsächlich deutet sich bereits seit einiger Zeit eine Veränderung an: das Ende der von beiden Seiten so oft beschworenen Freundschaft. Nach ihrer Trennung vor fast drei Jahren blieben die beiden Schlagerstars in regem Kontakt, schwärmten in Interviews voneinander – Helene trat in Floris Sendungen auf – und erfüllten das Klischee der heilen Schlagerwelt. Vor laufenden Kameras wurde gelacht und geweint; das Verhältnis wirkte für zwei Ex-Partner eigentlich fast schon zu harmonisch, so, als könnten sie ihre gemeinsame Vergangenheit einfach nicht loslassen – obwohl Helene längst mit Thomas Seitel (36) glücklich ist.

Doch jetzt ist die Sängerin offensichtlich bereit für eine Zukunft, in der Florian keine Rolle mehr spielt, plant auch ihr lang erwartetes Comeback ohne ihn. Nun hat er es schriftlich: "Und trennen sich auch unsere Wege, weiß ich ganz genau, die Erinnerung wird ewig leben. Pass gut auf dich auf", singt Helene. Das klingt nun wirklich nach Abschied – und zwar endgültig …