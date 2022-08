Helene Fischer & Florian Silbereisen: Liebes-Sensation! Er hat ihr Leben auf den Kopf gestellt

Dieses Gefühl ist so unbeschreiblich

So zumindest lauten die Zeilen ihres Hits "Blitz", der Teil ihres aktuellen, persönlichen Albums "Rausch" ist. "Aus dem Nichts warst du da, so schnell wie ein Blitz", singt Helene da. Und es könnte nicht besser zu ihrer Liebesgeschichte passen. Schließlich wirkte Helene all die Jahre glücklich mit Florian Silbereisen. Dann schlug der Blitz ein – und Thomas war da und stellte alles auf den Kopf.

Helene singt weiter: "Hab schon seit Tagen Gänsehaut. Fühl ich mich leer, lädst du mich auf. Hab so viel Energie wie noch nie, seit ich dich traf." Auch das könnte perfekt auf Thomas zutreffen. Er gibt ihr Kraft. Mit ihm ist die Spannung so intensiv. "Weil unsre Körper sind wie ein Magnet. Will ich dich, willst du mich, aus dem Nichts wie ein Blitz", heißt es.

Dass Helene mit den Songs auf ihrem Album in ihr Inneres blicken lässt – das hatte sie selbst angekündigt. Sie habe sich "so eingebracht, wie ehrlich gesagt noch nie. Deswegen glaube ich, dass es auch mein persönlichstes Album ever wird", verriet sie selbt.

Außerdem sagte Helene, dass das Album "absolut meine Handschrift" trägt und einen "tieferen Einblick" gibt, "was mich die letzten zwei Jahre beschäftigt hat". Die Liebe zu Thomas ist da sicherlich ein großer Teil. "Ein Gefühl, das ich nicht beschreiben kann. Es kam plötzlich und hält noch immer an …"

