Helene Fischer & Florian Silbereisen nach Showauftritt: Ihre alte Liebe ist zurück

Kurz nach 23 Uhr war es soweit: In der ARD-Show "Das große Schlagercomeback 2022", live aus Leipzig, war die Schlagerqueen endlich wieder in Floris Sendung zu Gast! Beim Publikum gab's kein Halten mehr – und auch ihr Ex jubelte. Schließlich hatte er sich so sehr gewünscht, wieder zusammen mit ihr auf der Bühne stehen zu können! Die beiden umarmten sich innig, und Florian hielt Helene fest, als wolle er sie nie wieder loslassen. Er wirkte geradezu überwältigt von seinen Gefühlen. Ob da all die Erinnerungen an schöne Zeiten wieder hochkamen? An das große Glück, das 2018 nach rund zehn gemeinsamen Jahren so abrupt mit der traurigen Trennung endete?

Auch interessant