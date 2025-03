Florian Silbereisen & Helene Fischer: Aus ARD-Show geschmissen! Das ist der Grund

„Ich habe mich wahnsinnig gefreut, dass so ein versöhnlicher Text so vielen gefällt – gerade in einer Zeit, in der wir öfter mal eine 'Tasse Kaffee' zusammen trinken sollten, statt zu polarisieren! Darum war es für mich schließlich klar, dass wir den Song als Single veröffentlichen müssen.“

Florian Silbereisen