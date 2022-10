Helene Fischer und Florian Silbereisen: Von wegen getrennt! Unfassbare Szenen in St. Pölten

In einem Interview mit dem österreichischen Sender "Radio Niederösterreich" ließ Helene nun tief in ihre Seele blicken. "Also, wenn ich es mir noch mal aussuchen könnte, könnte ich mir auch gut vorstellen, hier zu leben", schwärmte die "Atemlos"-Interpretin in dem Gespräch, aus dem "die aktuelle" zitiert.

Der Grund für ihre Sehnsucht dürfte nicht nur an der schönen Natur und dem guten Essen liegen - davon hat sie am Ammersee schließlich genug. Vielmehr dürfte es daran liegen, dass ihr Flori ebenfalls dort lebt, am Mondsee in Österreich.

Beruflich kommen die beiden ohnehin nicht voneinander los. Erst am Wochenende trat sie in seiner Show auf, und die beiden bewiesen erneut, wie sehr sie miteinander harmonieren. Eine wahre Trennung hat es also nie gegeben. Es fehlt nicht viel, dass auch die Liebe sie wieder vereint...

