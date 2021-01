Helene Fischer & Thomas Seitel: Jetzt macht ihnen seine Ex-Verlobte das Leben schwer!

Bis zwischen Helene und Thomas plötzlich der Liebes-Blitz einschlug – und er seine langjährige Freundin sitzenließ. Anelia machte damals in den sozialen Medien ihrer bitteren Enttäuschung Luft, sprach von Verletzungen und Lügen. Seitdem lässt sie offensichtlich keine Gelegenheit aus, sich in den Vordergrund zu spielen. Am liebsten inszeniert sich die schrille Powerfrau an der Seite von anderen prominenten Frauen wie zum Beispiel Verona Pooth. Oder auch mit Vanessa Mai (28), Helenes jüngerer Konkurrentin. Ein weiterer Seitenhieb auf ihre Liebes-Rivalin!