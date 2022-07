Helene Fischer & Thomas Seitel: Sie haben längst "Ja" gesagt

Was wurde aus...

"Du bist ein Phänomen! Du, kannst die Erde drehen. Du, dich fängt niemand ein. Der Wind trägt deinen Namen …" Endlich, Helene (37) ist wieder da. Voller Energie wirbelte sie vor wenigen Tagen über die Bühne einer Firmenfeier in Baden-Württemberg. Strahlend schön sieht die frischgebackene Mutter aus! Aber Moment mal, was funkelt denn da an ihrem Ringfinger? Ist das etwa … wirklich? Ist Helene schon längst verheiratet?