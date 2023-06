Helene Fischer: Unfassbarer Vertrauensbruch

Arme Helene! Schon zweimal wurde sie bitter verraten. Das erste Mal plauderte jemand 2018 aus, dass sie sich von Florian Silbereisen getrennt habe. Auch ihre Schwangerschaft mit Tochter Nala blieb nicht lange geheim. Jedes Mal waren es Menschen aus ihrem engen Umfeld. Und jetzt schon wieder!

Ihre Freundin Maite meldete sich kürzlich zu Wort. Maite sprach ganz offen über den geheimen Kinderwunsch der Sängerin. So soll der Weg zum eigenen Baby nicht einfach gewesen sein. "Das war so eine Zeit in ihrem Leben, wo ich als Frau genau wusste, mit welcher Courage sie jetzt die nächsten Schritte in ihrem Leben gehen muss. Ich habe sie einfach angeguckt und immer gesagt: Egal was ist, wenn es für Babys ist, tu es einfach", enthüllt Maite. Was genau Helene fürs Baby alles tun musste, sagt sie nicht, aber die Andeutung lässt erahnen, wie es Helene ging.

Und als wäre das nicht schlimm genug, quatscht Freundin Maite weitere Interna aus. "Es war auch superschön, sie jetzt wiederzusehen vor Kurzem. Und sie meinte: Maite, ich bin jetzt Mama! Ich habe gerade gestillt." Doch warum erzählt die Freundin das alles, will sie sich nur wichtigmachen? Ist sie vielleicht eifersüchtig auf den großen Erfolg? Fest steht: Für Helene ist das eine bittere Enttäuschung.

