Helene Fischer: Zuckersüße Mami-Beichte! Sie spricht über ihr neues Leben

"So richtig fit bin ich noch nicht. Das dauert seine Zeit", erzählt Helene Fischer gut gelaunt. "Alle, die frisch Mama geworden sind, wissen das", so die 37-Jährige. Schließlich ist ihr Töchterchen noch kein halbes Jahr alt, da sind die Nächte kurz. Dass die Sängerin plötzlich so offen über ihr neues Leben mit Tochter Nala spricht, ist ungewöhnlich. Bisher hatte sie stets geschwiegen und sich in ihr Haus am See zurückgezogen. Doch die Liebe zu der Kleinen scheint sie zu beflügeln. Als Mama ist sie einfach nur der Hit.