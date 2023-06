Helene Fischer: Zuckersüße Überraschung! Ihre Fans sind völlig aus dem Häuschen

"Es ist jeden Abend wirklich herausfordernd, muss ich auch schon sagen. Die Mischung aus Tanzen, Akrobatik und Singen, also ich merke das jeden Abend, aber ich muss auch sagen, mit jeder Show wird es immer besser und besser. Also ich bin jetzt mittlerweile schon in einer guten Kondition", verrät Helene bei "10vor10".

Und sie fügt hinzu: "Mein größter Anspruch ist tatsächlich, die Menschen glücklich zu machen. Da geht es eigentlich gar nicht darum, höher, schneller, weiter. Das ergibt sich dann im Laufe des Prozesses unserer Entwicklung der Shows. Es ist für mich eigentlich mit die spannendste Aufgabe: zu gucken, was können wir da schönes, neues entwickeln und wie können wir, wie gesagt, das Publikum noch mal neu überraschen?"

Das hören ihre Fans bestimmt sehr gern! Was für eine zuckersüße Enthüllung...