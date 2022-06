Herzogin Kate: Krönung und das vierte Baby! England steht Kopf

Aus verschiedenen Quellen ist immer wieder zu hören, dass die Königin bald nach ihrem 70. Thronjubiläum kürzertreten will. Sie ist schließlich 96 Jahre alt. Gut möglich also, dass die süße Nachricht schon bald verkündet wird. Kate und William gelten in England als äußerst beliebt - das Volk wäre also garantiert begeistert über diesen Schritt.