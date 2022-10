Herzogin Kate & Prinz William: Baby Nummer 4! Nach der Trauerphase machen sie es offiziell

dUnd ausgerechnet Prinz George (9), der jetzt offiziell an zweiter Stelle in der Thronfolge steht, hat es ausgeplaudert. In der Schule erzählte er seinen Kameraden: "Bei uns waren die Maler. Mama und Papa richten gerade ein Zimmer für unser neues Geschwisterchen ein."

Wie schön! George, Charlotte (7) und Louis (4) bekommen eine neue Spielkameradin. Denn ein Mädchen soll es sein. Hurra! Denn Charlotte wünschte sich ohnehin eine kleine Schwester. George kann es ebenfalls kaum erwarten, das Baby zu begrüßen. Ihm soll es egal sein, ob Mädchen oder Junge.

Und Louis? Er hätte eigentlich lieber einen Hund. Im Palast hofft man, dass Kate als zukünftige Königin ihre vierte Schwangerschaft gut übersteht, nicht erneut an Hyperemesis gravidarum leidet, einer sehr schweren Form der Übelkeit, mit der sie sich in der Vergangenheit bereits herumschlagen musste. Vor allem jetzt, wo ihr Herz noch immer so schwer ist.

Wann sie wohl selbst die frohe Nachricht verkünden wird? Auch für die Briten selbst wäre die Baby-Botschaft ein neuer Hoffnungsschimmer. Die Queen wäre so stolz auf ihre Kate. Denn schon immer war es so, dass die Prinzessin selbst in den turbulentesten Zeiten der Monarchie immer wieder neue Hoffnung schenkte, dem Volk und auch der royalen Familie.

Dies ist ihr nun erneut geglückt. Und Elizabeth wird als Schutzengel von oben über ihren kleinen Schützling wachen