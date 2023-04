Herzogin Meghan: Enthüllt! Die ganze Wahrheit über ihre Absage zur Krönung

Anstatt mit ihrem Ehemann und den Kindern nach England zu reisen und vielleicht endlich die Wogen zu glätten, bleibt Herzogin Meghan lieber in Amerika. Dort wird sie den vierten Geburtstag von Söhnchen Archie feiern.

Ein absolutes No Go, nicht nur für die Engländer. Sondern auch in Amerika. Und so regt sich vor alle Adels-Experte und Nachbar Richard Mineards auf. "Ich finde das armselig. Ich glaube, Meghan hat sich für den leichteren Weg entschieden, weil sie Angst vor der Reaktion der britischen Bevölkerung hat. Sie wird in England gehasst. Harry und Meghan wurden ja schon während ihres öffentlichen Auftritts anlässlich des Platinjubiläums der Queen ausgebuht. Mit der jüngsten Netflix-Doku und Harrys Memoiren sind ihre Umfragewerte in England nicht unbedingt gestiegen", verrät er gegenüber "Bild".

Er ist sich sicher, dass Harry es extrem schwer haben wird mit seiner Familie. "Ich glaube, dass Harry im Mai von seiner Familie die kalte Schulter gezeigt bekommen [...]. In der Öffentlichkeit könnte er ein kleines bisschen besser wegkommen, weil die Bevölkerung ihn noch als kleinen Jungen in Erinnerung hat. Er ist immerhin einer der beiden Söhne von Prinzessin Diana [...]. Viele Menschen in England haben deshalb ein Fünkchen Verständnis und Liebe für Harry übrig. Bei Meghan ist das Gegenteil der Fall." Richard Mineards ist zwar überzeugt davon, dass es für Meghan sie richtige Entscheidung ist in Amerika zu bleiben. Doch er versteht auch, dass es viele Menschen aufregt. "Charles ist ihr Schwiegervater und er hat sie zum Altar geführt. Ihre Teilnahme an der Krönung hätte ein erster Schritt in Richtung Versöhnung sein können." Ob es nun jemals zu einer Aussprache kommen wird?

Auch interessant

Prinz Harry & Herzogin Meghan: Blitzscheidung! Jetzt krallt sie sich Dianas Erbe. HIER im VIDEO gibt es die ganze Geschichte: