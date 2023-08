Herzogin Meghan: Erwischt! Neue Fotos enthüllen die bittere Wahrheit

Bei einem einsamen Spaziergang in Montecito (Kalifornien, USA) wurde Meghan jetzt von Fotografen abgelichtet. Doch ihr edles Outfit kann nicht verbergen, wie schlecht es ihr eigentlich geht. Mit ernster Miene wandert die 42-Jährige umher und enthüllt dabei ein ganz besonderes "Accessoire" an ihrem linken Handgelenk: Ein Anti-Stress-Pflaster! Bringt man es an einem bestimmten Akupunkturpunkt an, soll es unter anderem dabei helfen, Stress abzubauen. Auch bei Panik und sozialen Phobien soll es den Träger unterstützen.

Es ist nicht verwunderlich, dass Meghan nach den Skandalen der letzten Zeit mit Stress zu kämpfen hat. Beruflich läuft es nicht so, wie sie es sich vorgestellt hat. Ihre Beziehung zu Prinz Harry und die damit verbundenen Negativschlagzeilen belasten sie ebenfalls sehr. Und als wäre das alles noch nicht schwierig genug, sollen sich auch viele Freunde von ihr abgewendet haben. Wenn man bedenkt, dass Meghan zum Großteil ihrer Familie ebenfalls keinen Kontakt hat, ist das natürlich sehr traurig. Wer fängt sie auf, wenn sie an ihre Grenzen gerät?