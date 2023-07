Prinz Harry & Herzogin Meghan: Eine andere Frau! Der Scheidungsanwalt ist bereits kontaktiert

Kein Kontakt zur Familie, berufliche Pleiten, geplatzte Deals, verspielte Sympathien: dreieinhalb Jahre nach seiner von Skandalen begleiteten Palastflucht steckt Harry in der wohl schwierigsten Phase seines Lebens. Und Meghan scheint ihm längst keine Stütze mehr zu sein. Das einst so schillernde Glamour-Paar geht immer öfter getrennte Wege. Mithilfe ihrer neuen Agentur WME soll die ehrgeizige Herzogin emsig an einer Karriere im Show-Business feilen, während Harry sich wieder vermehrt auf seine karitativen Einsätze konzentrieren will. Momentan beschäftigt er sich mit einer Doku über seine Herzensprojekte in Afrika. Immerhin: Das klingt nach einer Rückbesinnung auf frühere Werte.

Die Motivation zu diesem Sinneswandel könnte eine neue Frau in seinem Leben sein: Harrison Colcord. Die Vertriebs- und Marketingexpertin ist ein echter Profi in Sachen Öffentlichkeitsarbeit und unterstützt seit einigen Wochen das Büro von Harry und Meghan, um die beiden vom PR-Druck zu entlasten. Ein echter Glücksgriff könnte man meinen, doch nun sieht es eher so aus, als ob die hübsche, hochgewachsene Blondine zum Sargnagel der Sussex-Ehe werden könnte. Denn rein optisch entspricht sie ziemlich genau dem Typ Frau, zu dem Harry sich vor seiner Beziehung zu Meghan hingezogen fühlte. All seine Ex-Freundinnen waren groß, schlank und blond. Gut möglich also, dass Harrison in der aktuellen Krisenlage Erinnerungen an bessere Zeiten weckt, als Harry noch als charmanter Party-Prinz und beliebtester Royal galt.