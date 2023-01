Prinz Harry: Nun folgt der endgültige Dolchstoß

Warum er selbst intimste Details so offenherzig ausbreitet, hat er im ITV-Interview mit dem Journalisten Tom Bradby so erklärt: "38 Jahre wurde meine Geschichte von so vielen anderen Menschen erzählt, jeweils mit eigenen Hintergedanken und Verdrehungen. Da war es für mich an der Zeit, mein Leben selbst zu erzählen, jetzt, wo ich es kann." Dabei kommt ihm entgegen, dass er ziemlich sicher sein kann, dass die von ihm Attackierten, der Palast-Politik folgend, seiner Darstellung nicht öffentlich widersprechen werden. "Er hat die Medien benutzt, um seinen Platz deutlich zu machen", erklärt die Berliner Psychologin Konstanze Münstermann im Gespräch mit "Closer". "Er wollte zeigen, dass man nicht mit ihm so umgehen kann, als wäre er eine Figur auf dem Schachbrett." Dass die Sussexes für Podcast, Doku, Buch und Interviews insgesamt rund 154 Millionen Euro kassieren, ist gewiss die Hauptmotivation, doch die Psychologin sieht noch einen weiteren Grund für den rücksichtslosen Seelenstriptease: "Ich würde sagen, Harry sieht sich als Rächer." Ein Rächer, der Wiedergutmachung fordert. Für sich selbst, seine Frau Meghan, die sich durch die Königsfamilie ausgegrenzt und verletzt fühlt. Und auch für seine Mutter Diana. "Ich nehme ganz fest an, dass er die Art und Weise, wie seine Mutter zu Tode kam, der Familienstruktur zurechnet", so die Expertin. "Er sieht die Schuld für ihren Tod im Königshaus."

Das Bizarre: Offenbar glaubt Harry, mit seinem Angriff, eine Versöhnung erreichen zu können, nach dem Motto: "Jetzt ist endlich alles auf dem Tisch!" Allerdings nur, wenn seine royalen Verwandten sich entschuldigen. "Meine Tür steht immer offen“, sagt er im Interview. "Der Ball liegt jetzt bei ihnen." Fraglich nur, ob sein Vater oder Bruder überhaupt noch Interesse an einer Familienzusammenführung haben. Oder ob der Wut-Prinz mit seinem Rachefeldzug endgültig alles zerstört hat…