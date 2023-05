Herzogin Meghan: Hinterhältige Machenschaften! Sie wirft ihre Prinzipien über Board

"Meghan wollte schon damals unbedingt nach London ziehen und hier arbeiten. Sie hat London geliebt – das Nachtleben, die Menschen, einfach alles. Sie wollte auch unbedingt einen britischen Freund haben,“ erzählt die ehemalige Meghan-Freundin Lizzie Cundy gegenüber "BILD". Den britischen Freund hat sie inzwischen gefunden und geheiratet. Doch mit der royalen Familie ist die ehemalige Schauspielerin zerstritten! "Ich bin geschockt zu sehen, wie Meghan nicht nur mit den Royals, aber auch mit ihrer eigenen Familie, allen voran ihrem Vater, umgeht. Es ist eine Schande, wenn man bedenkt, dass viele die Hoffnung hatten, sie würde die nächste Lady Di werden", erzählt die Vertraute des Royals im Interview.

Doch diese Hoffnung ist wohl endgültig gestorben! Denn erneut zieht Meghan eine hinterhältige Ego-Show ab! Wie nicht anders zu erwarten, verweigert die Ehefrau von Prinz Harry an der Krönung von König Charles teilzunehmen. Offiziell begründete sie ihr Fernbleiben mit dem vierten Geburtstag von Sohnemann Archie. Doch so richtig kauft ihr das niemand ab! Will sie sich dadurch erneut in den Vordergrund drängeln und alle Augen auf sich ziehen?

"Ich glaube, sie wusste, dass sie in London ausgebuht worden wäre. Das wäre für sie das Allerschlimmste überhaupt gewesen! Sie war sich bewusst, dass sie mit der negativen Reaktion der britischen Presse und Bevölkerung nicht zurechtgekommen wäre. Sie hat zu viel Schaden angerichtet. Die Royals sind in England so beliebt und genießen eine große Unterstützung im Land. Meghan hat die Grenze zu häufig überschritten und sich zu viele Fauxpas erlaubt. Und sie hätte es auch nicht geschafft, den Royals nach all den Lügen in die Augen zu blicken. Ich finde es einfach nur peinlich“, meint Ex-Bestie Lizzy Cundy im Gespräch mit "BILD". Unwahrscheinlich ist das nicht...

