König Charles: Versöhnung mit Herzogin Meghan kurz vor der Krönung!

Wie jetzt bekannt wurde, wählte Charles für das offizielle Krönungs-Souvenir-Programm ein Familienfoto aus, auf dem sowohl Prinz Harry als auch Herzogin Meghan zu sehen sind. Was ist denn da los? Eigentlich könnte man davon ausgehen, dass der 74-Jährige nach allem was passiert ist, die Sussexes aus seiner Kröning so gut wie es geht heraushalten wollen würde.

Aufgenommen wurde das Foto von dem königlichen Fotografen Chris Jackson. Dieser postete das Familienbild nun auf Instagram und freut sich in der Bildbeschreibung darüber, dass sein Foto während der Krönungszeremonie verwendet wird: "Schön, dass dieses Bild, das ich 2018 aufgenommen habe, im offiziellen Krönungsprogramm zu sehen ist – es hat so viel Spaß gemacht, es aufzunehmen."

Das Foto ist also schon älter und stammt aus einer Zeit, in der zwischen den britischen Royals und den Sussexes noch alles in Ordnung war. Dass Charles das Foto trotzdem verwendet, könnte also bedeuten, dass er sich genau diese Harmonie wieder zurück wünsche. Laut eines Freundes der Sussexes soll es bereits einige "positive Gespräche" zwischen Vater und Sohn gegeben haben. Ob Meghan sich dem anschließen wird?

Ist König Charles etwa zu alt für die Krone? Erfahrt mehr dazu im Video: