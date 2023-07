Herzogin Meghan: Jetzt knickt sie ein!

Der Royal-Autor Tom Bower meint zu wissen, dass Meghan mittlerweile eingeknickt sei, wie er gegenüber "OK!" berichtet: "Sie weiß, dass sie wahrscheinlich zu weit gegangen sind." Das würde vor allem daran zu erkennen sein, dass es in letzter Zeit ziemlich ruhig um Harry und Meghan geworden ist. "Alles, was sie hat, sind die Folgen des Oprah-Winfrey-Interviews und ihre Verdammung der königlichen Familie in verschiedenen aufeinanderfolgenden Interviews", erklärt der Autor.

Eben diese Interviews machen es dem Paar jetzt auch nicht leicht, beruflich durchzustarten: "Es fällt ihnen sehr, sehr schwer, ihre Marke seriös zu halten. Sie müssen sich ständig verteidigen", sagt Tom Bower weiter.