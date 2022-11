Herzogin Meghan: Karriereplan! Nun geht es um ihre Kinder

Bevor Herzogin Meghan an der Seite von Prinz Harry in die königlichen Kreise aufgenommen wurde, machte sich die 41-Jährige als Schauspielerin einen Namen. Acht Jahre lang war die Mutter zweier Kinder als Rachel Zane in der Serie "Suits" zu sehen. Nach der Hochzeit mit Prinz Harry hing sie jedoch ihre Leidenschaft für die Schauspielerei an den Nagel und widmete sich ihrer Rolle als Ehefrau und Mutter. Will sie nun, dass ihr Nachwuchs in ihre Fußstapfen tritt?