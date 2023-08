Herzogin Meghan: Kurz vor ihrem 42. Geburtstag bricht alles zusammen!

Einer aktuellen YouGov-Umfrage zufolge haben mehr als zwei Drittel der Briten (68 Prozent) eine schlechte Meinung von Meghan Markle, wie sie vor ihrer Hochzeit mit Prinz Harry bekannt war. Lediglich ein Fünftel (21 Prozent) steht ihr positiv gegenüber. So schlechte Werte gab es noch nie.

Dazu kommt, dass kaum ein Tag vergeht ohne negative Schlagzeilen über Meghan Markle in britischen Boulevardblättern. Zuletzt titelte die "Daily Mail" mit der provokanten Frage "Who has Meghan Markled?" (auf Deutsch etwa: "Wen hat Meghan 'markled'?"). Damit spielen sie auf die Behauptung an, Meghan würde ihre Freunde fallenlassen.

Auch andere Boulevardmedien berichten über Spannungen zwischen Meghan, Harry und dem Königshaus. Das Verhältnis des Paares zu den Royals, insbesondere zu Prinz Harrys Vater, König Charles III., und seinem Bruder, Thronfolger Prinz William, soll zerrüttet sein.