Herzogin Meghan: Neuanfang! Sie hintergeht Prinz Harry

Herzogin Meghan war vor ihrer Beziehung mit Prinz Harry eine erfolgreiche Schauspielerin: In der US-amerikanischen Serie "Suits" spielte sie mehrere Jahre die Rolle der Rachel Zane. Doch neben ihres Schauspiel-Jobs, war die 41-Jährige auch als Bloggerin tätig: Bis zu ihrer Verlobung mit Prinz Harry im Jahr 2017, schrieb Meghan in ihrem eigenen Blog "The Tig" regelmäßig über Lifestyle-Themen wie Mode, Beauty und Wellness.

Da es sich für eine künftige Herzogin nicht gehörte, über solche Themen zu bloggen, musste Meghan "The Tig" offline nehmen. Doch nun kann ihr das britische Königshaus nichts mehr verbieten: Laut der britischen "Daily Mail" soll Meghan das Comeback ihres Blogs planen!