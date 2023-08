Herzogin Meghan sieht rot: Heftiger Streit in Montecito!

Ein netter Plausch über den Gartenzaun oder Nachbarschaftshilfe? Von wegen! Im Gegenteil: Meghan brüskierte kürzlich einen alten Mann, indem sie ihn vor der Haustür stehen ließ. Dabei wollte der 88-jährige US-Navy-Veteran Frank McGinity den beiden nur einen historischen Film über die Gegend ausleihen. "Sie waren nicht interessiert", erzählte er traurig laut "Das Neue".

Beliebt macht sich Meghan so nicht! Ob sie deshalb einen Umzug nach Malibu plant? Angeblich soll das Paar an einer Villa in dem prominenten Küstenort nahe Beverly Hills interessiert sein. Fest steht: Die Nachbarn werden ihnen bestimmt keine Träne nachweinen, wenn sie Montecito verlassen...