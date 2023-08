Prinz Harry & Herzogin Meghan: Flucht aus Kalifornien

Vor drei Jahren zogen die Ex-Royals in den Promi-Hotspot westlich von Los Angeles. Hier wollten sie eigentlich in Ruhe leben – haben sich dafür aber ausgerechnet eine Gegend ausgesucht, die immer wieder von Wetterextremen heimgesucht wird. Mal kommt es durch extreme Trockenheit zu verheerenden Waldbränden, dann wieder führt heftigster Starkregen zu Schlammlawinen und Erdrutschen. Hinzu kommen die ständigen Erdbeben. Die meisten davon sind glücklicherweise (noch) schwach und bleiben weitgehend folgenlos. Doch laut Experten ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis es zu einem wirklich schweren Beben kommen wird, dementsprechend üben die Einsatzkräfte bereits für den Ernstfall, und schon kleine Kinder lernen Verhaltensregeln für den Katastrophenfall. Gut möglich, dass die ständige Bedrohung die Sussexes in die Flucht treibt: Aktuellen Gerüchten zufolge zieht es vor allem Meghan nach Beverly Hills oder Los Angeles. Dort bebt die Erde zwar auch mal, die Lage ist aber nicht ganz so exponiert. Außerdem könnte die Ex-Schauspielerin dort weiter an der erhofften Hollywood-Karriere arbeiten …