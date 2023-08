Prinz Harry & Herzogin Meghan: Geplanter Angriff! Die Sussexes sind in Gefahr

Prinz Harry und Herzogin Meghan sind in Gefahr! Seit der Prinz und seine Ehefrau dem britischen Königshaus den Rücken kehrten und in die USA zogen, sorgen sie immer wieder für medialen Wirbel. Vor allem wird ihre Heimatstadt, das 8.000-Seelen-Örtchen Montecito bei Santa Barbara immer wieder in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt - und das passt den Nachbarn der Sussexes so gar nicht...