Herzogin Meghan & Prinz Harry: Die Scheidungspapiere enthüllen Erschreckendes!

Das muss man erst einmal sacken lassen! Denn das heißt ja nichts anderes, als dass Meghan in Harry inzwischen nur noch das Mittel zum Zweck sieht – nämlich Geld zu machen. Sehr viel Geld. So nach dem Motto: "Millionen her – und ich gebe Harry frei!" Schwer zu sagen, ob Meghan das von Anfang an so geplant hatte. Aber die Geschehnisse fügen sich jetzt sehr verblüffend wie Puzzlesteine zu einem Bild:

Meghan gab den Grund, dass Harry sich erst mit seinem Bruder William und dessen Frau Kate und schließlich mit der ganzen Familie zerstritt. Meghan hatte die Idee, nach Amerika auszuwandern und alle Brücken hinter sich abzubrechen. Meghan gab den Anstoß für die TV-Interviews mit den Enthüllungen über die Royals und für Harrys Buch, das ihn letztlich vollends isoliert hat. Wenn man die Puzzlesteine so zusammenfügt, dann wäre Harry für Meghan nichts als die Ware in einem abgrundtief unmoralischen Geschäft.

Nun liegt Meghans Forderung auf dem Tisch. Man möchte sich gar nicht vorstellen, wie Harry sich dabei wohl fühlt: Er glaubte an Liebe. Aber jetzt ist der Prinz in Meghans Netz gefangen...

