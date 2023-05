Prinzessin Kate: Die Maske ist gefallen! Jetzt zeigt sie ihr wahres Gesicht

Auch am vergangenen Wochenende sorgte Prinzessin Kate erneut für Aufsehen: Im Rahmen des "Eurovision Song Contests", der in diesem Jahr in Liverpool stattfand, überraschte die dreifach-Mutter mit einem Auftritt am Klavier. Nach diesem Video-Beitrag für die Musik-Show musste Kate heftige Kritik einstecken: So beschwert sich beispielsweise die "Daily Mail"-Kolumnistin Sarah Vine über Kates Selbstinszenierungen: "Oberflächlich, eindimensional und manipulativ! Ein Element von Netflix-artigem Narzissmus, das mich unbehaglich macht."

Dennoch hagelt es nicht nur Kritik. Zu dem ESC-Video, welches sie ebenfalls auf ihrem Instagram-Kanal teilte, bestaunen viele Fans das Talent der Prinzessin: "Das ist unglaublich!", oder "Gibt es etwas, was sie nicht kann?", kommentieren ihre Fans.