Prinz Harry: Harte Worte! So wenig gönnt er Königin Camilla die Krone...

Am 6. Mai 2023 wurde König Charles in einer feierlichen Zeremonie zum König von England gekrönt. Dass sein Sohn Prinz Harry nach all dem Drama der letzten Monate überhaupt für dieses bedeutsame Ereignis vor Ort war grenzt an ein Wunder - seine Abneigung gegenüber der Gemahlin seines Vaters konnte er trotzdem nicht verstecken. Wie RTL berichtete soll der Ex-Royal zum Zeitpunkt als Camilla Parker-Bowles an der Seite von Vater Charles die Krone aufgesetzt bekam so sehr das Gesicht verzogen habe, dass man meinte könnte er empfinde heftige Schmerzen. Dies sollen Kameras aufgezeichnet haben, die die Menge in diesem Moment filmten.

Royal-Expertin Patricia Riekel äußerte sich gegenüber RTL nicht sonderlich überrascht über diese Reaktion des Bruders von Prinz William. Sie prognostizierte bereits vor der Krönung: "Durch seinen Kopf werden hässliche Gedanken fließen". Doch warum konnte der Mann von Herzogin Meghan seine Missgunst nicht verstecken? "Weil er das nicht richtig findet" will Patricia Riekel weiter wissen. Dafür spricht auch die überstürzte Heimreise zurück in die USA kurz nach Ende der Zeremonie. Für eine Familien-Feier nach der Krönung, war dann wohl keine Zeit mehr...

