Herzogin Meghan & Prinz Harry: Scheidungs-Schock! Sie lässt ihn eiskalt fallen

Der Buchautor Tom Bower packt aus und spricht über die Zukunft der beiden. Im Interview mit der französischen "Gala" sprach der Journalist über mögliche Pläne von Prinz Harry und Herzogin Meghan. "Ich denke, sie werden so weitermachen. Ich denke, Meghan Markles Memoiren werden viel Geld einbringen. Ich denke auch, dass Harry sich entscheiden wird, vielleicht in zwei Jahren ein weiteres Buch mit noch schlechteren Informationen zu veröffentlichen. Er hat es selbst gesagt: Er hat mehr als die Hälfte des Buches ausgelassen."

Was die Zukunft der beiden betrifft, so ist die Prognose nicht wirklich rosig. "Die Frage ist: Wird sie sich langweilen? Alle sagen, dass sie sich mit Harry langweilen wird. Und angesichts ihrer Vergangenheit, ihrer Geschichte besteht kein Zweifel daran, dass sie von Männern gelangweilt ist und sie fallen lässt", so Tom Bower. Er ist einer der wenigen der denkt, dass diese Liebe halten wird. Denn viele sind überzeugt: Harry und Meghan lassen sich scheiden. "Ich denke, sie wird bei ihm bleiben, aber ich bin mir nicht sicher. Ich bin eine Minderheit in Amerika, alle denken, dass sie in drei Jahren getrennt sind, aber ich stimme nicht zu."

Doch wie auch immer die Beziehung der beiden verläuft. Bei einem ist er sich sicher: Harry wird nicht nach England zurückkommen. "Er sitzt in Kalifornien fest", so der Autor.

Auch interessant:

Beben im Palast! König Charles ist zu krank für die Krone. HIER im Video gibt es alle Einzelheiten: