Herzogin Meghan & Prinz Harry: Trennung schon im nächsten Jahr!

Wie nun durch Royale-Experte Neil Sean behauptet wird, sollen Meghan und Harry von ihren Mitarbeitern laut "Express" den Rat bekommen haben, ihre Arbeitsweise zu überdenken! Während sie sich sonst nämlich gemeinsam in politischen Themen engagierten, sollen sie im nächsten Jahr eher ihren Fokus auf Themen legen, die sie als Individuum interessieren und beschäftigen. Dadurch soll die Reichweite der Marke "Sussex" noch mehr maximiert werden. Neil Sean offenbart via "YouTube": "Wie wir wissen, will Meghan Markle eine Art politische Figur werden, welche Geschichte auch immer sie sich vorstellen, das ist die wahre Geschichte. Sie will eine Aktivistin und natürlich eine Verfechterin von Rechten werden, egal ob es sich um Frauen, Männer oder Transsexuelle handelt."

Wie Harry und Meghan diese Pläne wohl umsetzen werden? Wir können gespannt sein...