Herzogin Meghan: Ungeheuerliche Vorwürfe! Hat sie Harry eiskalt betrogen?

Harry wurde immer wieder gewarnt

"Als er Meghan nun erneut fragte, ob sie tatsächlich von dem Schauspieler schwanger sei, hat sie es nicht einmal mehr abgestritten", flüstern ihre Angestellten. Sie hätte Harry nur ungerührt angesehen und gesagt: "Selbst schuld." Mehr nicht.

Im Gegensatz zu Harry ist ihr Umfeld davon aber überhaupt nicht überrascht. "So was kommt von so was", spötteln ihre Bekannten. Schließlich soll sie vor Jahren nicht nur ihrem Ex-Mann Trevor untreu gewesen sein. Es heißt, sie hätte zudem in der Anfangszeit mit Harry einen weiteren Mann getroffen!

Sogar ihre eigene Familie hatte den Prinzen bereits vor der Hochzeit gewarnt. "Sie zu heiraten, ist der größte Fehler in der Geschichte der royalen Hochzeiten", fand etwa ihr großer Bruder Thomas. Und auch ihre Schwester Samantha ließ kein gutes Haar an Meghan. Doch der Prinz war über beide Ohren verliebt und schlug ihre Warnungen in den Wind. "Inzwischen bereut er die Hochzeit zutiefst", wird aus Amerika berichtet. "Denn nun weiß Harry, wie sehr er sich in Meghan getäuscht hat."