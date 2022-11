Herzogin Meghan: Verblüffend! Jetzt packt sie über Archie und Lilibet aus

Seitdem Prinz Harry und Herzogin Meghan mit Sack und Pack das britische Königreich verließen und in ihre neue Wahlheimat Kalifornien zogen, halten sich die Informationen über ihr Familienlaben mit ihren Kindern Archie und Lilibet in Grenzen. Ihre zwei Kleinen schützen die stolzen Eltern so gut wie möglich vor der Öffentlichkeit. Umso überraschender, dass die einstige "Suits"-Darstellerin nun neue Details über die beiden auspackt.