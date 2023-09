Herzogin Meghan: Was läuft denn da mit Justin Trudeau?

Jetzt hat Meghan sich angeboten, Sophie zur Seite zu stehen. Auch ihre Ehe mit Harry ist am Ende. Beide Frauen sitzen also in einem Boot. Meghans eigentlicher Plan jedoch ist ein anderer: Verbünde dich mit der Freundin, um an deren Mann heranzukommen.

Justin Trudeau wäre die ideale Partie für Meghan. Schließlich ist es ein offenes Geheimnis, dass sie politische Ambitionen hat, Einfluss gewinnen will. In Kanada wittert sie ihre Chance. Dort ist sie beliebt, dort drehte der Star die US-Serie "Suits". Und Justin Trudeau passt in ihr Beuteschema: Er sieht blendend aus, hat Macht, ist laut des Magazins "People With Money" der bestbezahlte Politiker der Welt – und bald geschieden. Die "First Lady" Kanadas, das wäre für Meghan wie ein Sechser im Lotto.

Nun heißt ihre Devise: Good bye Harry, bonjour Justin! Und Freundschaft? Das scheint für sie nur ein Wort zu sein ...